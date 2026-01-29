Colo Colo ha tenido que lidiar con constantes cambios de entrenadores en los últimos años. El cuadro albo ha buscado al candidato idóneo en reiteradas ocasiones, por lo que alguna vez se interesó en un ídolo de Boca Juniors.

¿De quién se trata? Es una leyenda de Sudamérica por lo hecho como futbolista. Actualmente, trabaja como director técnico, aunque no tiene equipo: ese es el caso de Martín Palermo.

En conversación con LUN y consultado sobre si volvería a dirigir en Chile (estuvo en Unión Española y Curicó Unido), el estratega argentino no escondió su postura. Ya lo han llamado desde estas latitudes.

“En algún momento, tuve una conversación con un club, pero por alguna razón, no firmé. Siempre hubo contacto con la gente de Colo Colo, pero ahí tengo la puerta abierta para regresar en algún momento“, lanzó.

Luego, el retirado goleador agregó: “Los clubes en Chile son ordenados, cumplen con los contratos y la reglamentación. Me gusta eso de que los clubes no puedan tener deuda con los planteles”.

Martín Palermo reconoció conversaciones con Colo Colo. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo pudo llegar a Colo Colo?

Cabe consignar que Martín Palermo sonó con fuerza en los albos a finales de la temporada 2023. En aquella ocasión, Gustavo Quinteros dejó su puesto y Jorge Almirón tomó la posta.

Además de los pasos mencionados por el balompié nacional, El Titán registra estadías en Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Pachuca, Aldosivi, Platense, Olimpia y Fortaleza.

