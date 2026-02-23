Colo Colo comenzó la semana más importante del semestre con la mente puesta en el Superclásico ante Universidad de Chile. El plantel volverá a los entrenamientos este martes por decisión de Fernando Ortiz, quien ya empieza a delinear el plan para enfrentar al archirrival en un duelo que puede marcar el rumbo del equipo.

Sin embargo, hay un foco de incertidumbre que se roba la atención en Macul: la situación de Javier Correa. El centrodelantero quedó al margen en el último compromiso tras resentirse ante Unión La Calera y tampoco estuvo disponible frente a O’Higgins, en una determinación que el cuerpo técnico adoptó por precaución.

La idea fue clara: no arriesgarlo para que pudiera llegar en óptimas condiciones al choque contra la U. Ahora, el atacante se reintegrará a los trabajos junto a sus compañeros, lo que abre un nuevo escenario para Ortiz justo en la antesala del partido más esperado del calendario.

Estado físico de Javier Correa genera dudas de cara al Superclásico. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

El dilema no es menor. Si bien Correa ha sido titular habitual en el último tiempo, todavía no está completamente claro si llegará al cien por ciento desde lo físico. Y en un compromiso de alta intensidad como el Superclásico, cualquier detalle puede inclinar la balanza.

A eso se suma otro elemento: el rendimiento colectivo. Para muchos, el duelo ante O’Higgins fue el mejor partido de Colo Colo desde la llegada del técnico trasandino. El equipo mostró fluidez y dinámica ofensiva, lo que instala la pregunta sobre si conviene tocar una estructura que comenzó a dar señales positivas.

¿Quién podría reemplazar a Javier Correa en el Superclásico?

En ese contexto, el principal damnificado de un eventual regreso de Correa al once sería el canterano Leandro Hernández, quien lo reemplazó ante La Calera y luego fue titular frente a O’Higgins. El joven respondió con entrega y movilidad, dejando una buena impresión que también pesa en la evaluación.

La decisión final quedará en manos de Ortiz y se irá clarificando con el correr de la semana. La encrucijada está planteada: apostar por la jerarquía y experiencia de Correa desde el arranque o respaldar el funcionamiento reciente y mantener la fórmula que mejor rendimiento mostró. En la delantera alba, el Superclásico ya empezó a jugarse puertas adentro.

DATOS CLAVE

Javier Correa es la principal duda física en Colo Colo para el próximo Superclásico.

El delantero se ausentó ante Unión La Calera y O’Higgins por precaución del cuerpo técnico.