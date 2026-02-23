Colo Colo ya prepara el partido más importante del semestre: el Superclásico ante Universidad de Chile. En la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, los dos clubes más grandes del país se medirán cara a cara.

Y en la previa de dicho compromiso, Claudio Borghi realizó un profundo análisis en conversación con BOLAVIP Chile. Para él, no hay ninguna duda de quién es el favorito para quedarse con el duelo.

Bajo su visión, el conjunto albo está un escalón arriba sobre su archirrival en la antesala del encuentro en el Estadio Monumental. La diferencia de rendimientos está más que a la vista.

“Es el clásico más importante del país, donde el resultado, evidentemente, en el caso de Colo Colo, ayudaría a mantener la punta y, en el caso de la U, para poder ganar un partido y tener tranquilidades“, lanzó.

“La localía tiene mucho que ver con el fútbol. Hay algunos que le dan importancia, otros no. Yo creo que sí. Por resultados y por localía, Colo Colo debería tener un poco más de ventaja que la U“, agregó.

Claudio Borghi se encomendó a esta figura de Colo Colo para el Superclásico. (Imagen: Photosport)

Le puso fichas a este jugador de Colo Colo

En dicha línea, el destacado DT y actual comentarista deportivo se ilusiona con el rendimiento de una figura alba. ¿De quién se trata? Se encomendó a Claudio Aquino para el enfrentamiento de este 1 de marzo en Macul.

“Tiene que ser el jugador por donde empiezan y terminan los ataques de Colo Colo. Es diferente. Para mi gusto debería equivocarse mucho más y tratar de que el equipo tenga más posibilidades de gol”, reflexionó.

En resumen: