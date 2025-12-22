En Colo Colo anunciaron a su primer fichaje el pasado viernes, donde el directorio de Blanco y Negro aprobó la llegada del lateral Matías Fernández Cordero proveniente de Independiente del Valle.

Si bien el diestro de 30 años ya fue oficializado en el Cacique, aunque debe realizarse los exámenes médicos y firmar contrato, el fin de semana disputó su último partido con el elenco de Quito.

En aquel compromiso contra Barcelona de Guayaquil, Fernández fue homenajeado en el Estadio Banco Guayaquil, por su exitoso paso en el Matagigantes.

El carrilero chileno recibió un galvano y el aplauso del público presente junto al delantero Michael Hoyos, quien tampoco continuará en IDV para la temporada 2026.

“Rendimos un Justo homenaje a dos jugadores que ya forman parte de la historia de IDV, y que dejan un legado de amistad y profesionalismo cargado de títulos. Gracias Michael Hoyos y Matías Fernández, éxitos en su futuro”, publicaron los Rayados del Valle en sus redes sociales.

(Foto: IDV_EC)

Cabe recordar que Matías Fernández estuvo tres temporadas y medias en el fútbol ecuatoriano, donde consiguió cinco títulos con Independiente del Valle, dos de ellos internacionales: Copa Sudamericana 2022 y Recopa 2023.

También sumó una Copa Ecuador (2022), Supercopa de Ecuador (2023) y esta última temporada alzó el trofeo de la Serie A de Ecuador (2025).

En síntesis