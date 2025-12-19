Colo Colo se arma en el mercado de fichajes. A pocos días del cierre de 2025, la directiva alba confirmó a su primer arribo para la siguiente campaña: fue anunciado por Aníbal Mosa.

A través de una conferencia de prensa, el timonel de Blanco y Negro destapó que Matías Fernández tiene lista su incorporación a la institución. Será oficializado a la brevedad.

Luego de dejar Independiente del Valle, el otrora seleccionado nacional retornará al país. Cabe consignar que en Chile ya defendió las camisetas de Santiago Wanderers y Unión La Calera.

“Como ustedes bien saben, nosotros hace tiempo atrás con nuestro cuerpo técnico, el gerente deportivo y el directorio habíamos designado los puestos a reforzar“, lanzó el presidente de la concesionaria.

Luego, agregó: “Uno de esos puestos ha quedado aprobado por el directorio, es la llegada de Matías Fernández como lateral derecho por la temporada 2026 al equipo más grande de este país”.

Matías Fernández fue confirmado como flamante refuerzo de Colo Colo. (Foto: Getty Images)

El nuevo refuerzo de Colo Colo: Matías Fernández

Tras ello, el empresario sureño detalló los pormenores contractuales del futbolista de 30 años. Su permanencia en el Estadio Monumental dependerá de su rendimiento y el del club.

“Tiene una temporada y después tiene una cláusula que, si se dan ciertas cosas, podría renovarse por un año más. En estricto rigor, es un año con un año más si se cumplen ciertas condiciones”, cerró.

En resumen: