Colo Colo se arma en el mercado de fichajes. A pocos días del cierre de 2025, la directiva alba confirmó a su primer arribo para la siguiente campaña: fue anunciado por Aníbal Mosa.
A través de una conferencia de prensa, el timonel de Blanco y Negro destapó que Matías Fernández tiene lista su incorporación a la institución. Será oficializado a la brevedad.
Luego de dejar Independiente del Valle, el otrora seleccionado nacional retornará al país. Cabe consignar que en Chile ya defendió las camisetas de Santiago Wanderers y Unión La Calera.
“Como ustedes bien saben, nosotros hace tiempo atrás con nuestro cuerpo técnico, el gerente deportivo y el directorio habíamos designado los puestos a reforzar“, lanzó el presidente de la concesionaria.
Luego, agregó: “Uno de esos puestos ha quedado aprobado por el directorio, es la llegada de Matías Fernández como lateral derecho por la temporada 2026 al equipo más grande de este país”.
El nuevo refuerzo de Colo Colo: Matías Fernández
Tras ello, el empresario sureño detalló los pormenores contractuales del futbolista de 30 años. Su permanencia en el Estadio Monumental dependerá de su rendimiento y el del club.
“Tiene una temporada y después tiene una cláusula que, si se dan ciertas cosas, podría renovarse por un año más. En estricto rigor, es un año con un año más si se cumplen ciertas condiciones”, cerró.
En resumen:
- Matías Fernández (lateral derecho, 30 años) fue confirmado por Aníbal Mosa como la primera incorporación de Colo Colo para la temporada 2026.
- El jugador llega procedente de Independiente del Valle (Ecuador) y ya cuenta con pasos previos en el fútbol chileno por Santiago Wanderers y Unión La Calera.
- Su arribo responde a una planificación del cuerpo técnico y la gerencia deportiva para reforzar puestos específicos.