Este miércoles Colo Colo clasificó a la fase de grupos de Copa Libertadores y con esto ocurrió un hecho histórico para el fútbol chileno. Ya que por primera vez habrá cuatro representantes nacionales en el cuadro principal del máximo torneo continental.

El Cacique dejó eliminado en la fase previa a Godoy Cruz de Argentina y anoche al Sportivo Trinidense de Paraguay. Mientras que el martes Palestino había hecho lo propio contra Nacional de Asunción.

Tantos los albos como los árabes, se suman a Huachipato y Cobresal. Estos ya estaban instalados en la zona de grupos al ser el último campeón y subcampeón del Campeonato Nacional.

En esta oportunidad los cuatro equipos chilenos quedaron ubicados en el bombo 4 para el sorteo que se realizará la próxima semana. Los cabezas de series serán Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Gremio, Peñarol, Sao Paulo y Liga de Quito.

El inicio de la fase de grupos se llevará a cabo en la primera semana de abril, entre el martes 2 y el jueves 4. En total competirán 32 equipos repartidos en ocho grupos.

Palestino y Colo Colo pasaron dos fases previas antes de entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores. (Foto: Byron Perez /Photosport).

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 será el próximo lunes 18 de marzo, a las 20:00 horas de Chile continental. Este se realizará en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Bombo 1: Fluminense (BRA), Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Flamengo (BRA), Gremio (BRA), Peñarol (URU), Sao Paulo (BRA), Liga de Quito (ECU).

Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA), Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Barcelona de Guayaquil (ECU), Bolívar (BOL), Junior de Barranquilla (COL).

Bombo 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL), Talleres de Córdoba (ARG).

Bombo 4: Caracas (VEN), Liverpool de Montevideo (URU), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Palestino (CHI), Colo Colo (CHI), Botafogo (BRA), Always Ready (BOL) o Nacional de Montevideo (URU).