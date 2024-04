Piero Maza tuvo una jugada difícil en el partido entre Huachipato y Universidad de Chile por la décima fecha del Campeonato Nacional 2024. Se trata de la mano de Marcelo Diaz, la cual finalmente no sancionó como penal tras determinar que el futbolista despejó y el balón rebota antes de llegar a su mano.

El silbante de 39 años mencionó que la acción es complicada. “Es una jugada que no es fácil. Una jugada bastante difícil en la rapidez del juego”, dijo de entrada en conversación con ESPN.

En ese aspecto, el árbitro señaló que tomó la determinación de no cobrar penal en un inicio y explicó el motivo técnico: “Por el ángulo que tenía, por la cercanía en el momento que veo la situación rápidamente, no me parece a priori. No me parece porque veo que va tocada por Marcelo Díaz, rebota y rápidamente hay una mano”, añadió.

Maza complementó su comentario sobre la impresión inicial que tuvo al ver la jugada: “Me quedo con esa primera sensación de lo que veo, que Díaz juega el balón y lo demás es un rebote rápido”.

Piero Maza señala que desde el inicio interpretó que no era mano penal de Marcelo Díaz (Foto: Photosport)

El árbitro señaló que al ver el video pudo corroborar su decisión: “En la cancha con la premura de juego, uno no va a hacer un oficio de lo que son las consideraciones, pero rápidamente viendo las imágenes, me doy cuenta que era lo que vi a primera instancia. Si bien es cierto, es una mano clara, no sancionable por consideración técnica”.