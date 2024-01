Este jueves en Colo Colo recibieron una gran noticia para completar la delegación que viajará a Uruguay para continuar con la pretemporada 2024. Esto porque el futbolista Erick Wiemberg se reintegró al plantel luego que el Cacique llegara a un nuevo acuerdo con Unión La Calera por su préstamo.

Las condiciones son las mismas del año pasado, cedido por toda la temporada sin opción de compra. Aquello no cayó nada bien 850 kilómetros al sur, ya que en Deportes Valdivia quedaron decepcionados con la transparencia de esta negociación.

Cabe recordar que el 50% de los derechos económicos del lateral izquierdo pertenecen al Torreón, por lo que esperaban una eventual venta en medio del complejo momento que vive esta institución.

Pero quienes trataron de forma directa con el cuadro popular fueron los Cementeros, dueños de los derechos federativos y de la otra mitad de los derechos económicos de Wiemberg.

Luego que se oficializara el regreso a los entrenamientos del valdiviano en el Estadio Monumental, el presidente del club sureño, Raúl Villablanca, hizo sus descargos en Bolavip y advirtió con acudir al Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP.

“Nosotros estamos igualmente asombrados. No nos han comunicado nada. Ayer me llamó Álex Varas bien tarde, noche, para comentarme que habían llegado a un acuerdo La Calera con Colo Colo y que me iban a llamar de Calera en seguida. No me llamó nadie, aquí estamos esperando”, comenzó diciendo el timonel de Deportes Valdivia.

“Ayer me iba a llamar el gerente general de La Calera, en la noche, y hasta ahora no me ha llamado nada. Estoy terriblemente decepcionado de esto, lo encontramos extraño. Nunca nos han comunicado, informado, no nos pidieron nuestro parecer”, continuó.

“Nosotros tendremos que firmar algo también, si no es tan así. Si somos un socio, cómo no nos van a respetar, en decirnos ‘oye esto estamos haciendo, qué les parece, sí o no’. Ya el año pasado a nosotros también nos hicieron la misma, nos dejaron fuera de un recurso económico. Así que al final hay que terminar haciendo lo que a uno no le gusta, pelear sus derecho donde corresponde”, adelantó Villablanca.

La advertencia de Deportes Valdivia por Erick Wiemberg

– ¿Recurrirán a alguna instancia legal?

Vamos a ir a tribunales a exigir nuestro derecho. Todavía no estamos oficialmente descendidos, no sé si el tribunal patrimonial nos podrá acoger.

– ¿Y si durante los próximas horas se comunican con usted desde Unión La Calera?

Nosotros estamos esperando acá. Obviamente si me llama Calera, me comentan, se sinceran, ‘esto es lo que hicimos, aquí está, esto es…’ Pero a nosotros no nos han dicho absolutamente nada.

– Me imagino que el último recurso sería acudir al Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP.

Nadie quiere andar en los tribunales, para nada, nosotros tampoco queremos eso. Solo queremos que como institución respeten nuestros derechos. El único que nos ha informado es Álex Varas, pero él es el representante. Le agradezco igual obviamente, pero tampoco es un ente.

Las dudas de la negociación entre Colo Colo y Unión La Calera

– ¿Le quedan dudas con este nuevo préstamo con opción de compra?

Me dan a entender que Colo Colo no tenía recursos para comprarlo, entonces ellos se lo pasaron. Entonces aquí hay un club, el más grande de Chile, que no tenía dinero para comprar a un jugador que necesitaba y quería. El club más grande no tiene para comprar a Erick y Calera es generoso y se lo pasa. Es absurdo, quién va a comprar eso.

– Ustedes se sientes pasados a llevar.

Usted entenderá, cómo nos sentiremos nosotros como institución. Ha sido muy mal llevado este tema, con mucha irresponsabilidad y falta de respeto a las personas, a las instituciones.

– ¿Ha podido hablar con Erick Wiemberg?

Yo no he hablado con él por respeto, nunca lo he querido molestar, no he querido desenfocarlo. Nosotros queremos lo mejor para él también, créalo. No queremos involucrarlo en nada a él.