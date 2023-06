Colo Colo ya cumplió con una de las exigencias de Gustavo Quinteros en la presente temporada y contrató a Óscar Opazo, quien tuvo un fugaz paso por Racing Club de Avellaneda.

Ahora, desde la dirigencia de Blanco y Negro comienzan a buscar nuevos nombres y hay uno que llama mucho la atención y es el de Bruno Barticciotto, hijo del ídolo Marcelo Pablo y actual jugador de Palestino.

Vale tener presente que el extremo-delantero es una de las grandes figuras del equipo árabe y sus buenas actuaciones le valieron para estar en la última nómina de Eduardo Berizzo para los amistosos de la Selección Chilena.

Barticciotto entrenando en Juan Pinto Durán con la Roja | Foto: Javier Salvo/Photosport

Pero este interés por el futbolista de 22 años no viene de ahora, sino que en su momento también se intentó fichar, pero no se terminó concretando. Incluso, el propio Quinteros lo alabó señalando que “es un muy buen jugador, rápido, fuerte, tiene gol, puede jugar de extremo, segundo delantero o delantero centro. Es un jugador peligroso, que no tiene techo y lo conozco muy bien, es muy profesional”.

LOS NÚMEROS DE BARTICCIOTTO JR

En la presente temporada, el ariete ha estado presente en un total de 18 encuentros entre Campeonato Nacional 2023, Copa Chile y Copa Sudamericana, en los cuales ha convertido tres goles y ha dado dos asistencias.

No obstante, ante la falta de cupo extranjero es una opción que estudian los dirigentes para potenciar el ataque.