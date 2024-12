El ex futbolista, Lucas Barrios se prepara con todo para lo que será el encuentro de leyendas que enfrentará a Colo Colo vs River Plate en el Estadio Monumental, en lo que será un compromiso que promete debido a la gran cantidad de ex grandes figuras que disputarán este duelo.

Previo a este evento, el ex jugador de ‘Cacique’ conversó con Radio ADN y se refirió a lo que será esta vuelta al Monumental, en la que muestra toda su felicidad de volver a un país que lo trató muy bien y que fue importante para su carrera.

“Es una alegría estar en Chile le debo mucho al fútbol chileno, fue un puntapié para mi carrera y le tengo mucho cariño a Colo Colo, me lo hacen sentir siempre además”, comenzó señalando Barrios.

Además de eso, la ‘Pantera’ se refirió a lo que fue la alta competencia que se dejó ver dentro del fútbol chileno en el último torneo nacional, en la que señaló que quedó contento de que Colo Colo se haya coronado campeón y confía que el proceso de Jorge Almirón seguirá yendo en ascenso.

El delantero quiere tener su despedida con la gente de Colo Colo | Foto: Photosport

“Es bueno que el torneo sea competitivo hasta el final. Colo Colo demostró lo de siempre, que aparece en los momentos difíciles y se le reconoce lo que hizo internacionalmente. Alegra mucho ser campeones. Es importante que Almirón haya ganado este torneo, le da tranquilidad para trabajar y seguramente va a tener una gran Copa Libertadores el año que viene”, apunta.

Finalmente, Barrios habló de lo que podría ser su partido de despedida en el fútbol, en la que indicó que está viendo la gran posibilidad de poder enfrentar a Colo Colo contra el Borussia Dortmund, otro de los equipos en el que dejó huella a lo largo de su carrera.

“Estoy viendo si hago mi despedida acá con el Borussia Dortmund. Vamos a ver qué pasa más adelante. Mi futuro será de entrenador y quiero hacer mi despedida acá”, cerró.