Manuel de Tezanos se refiere al empate 1-1 de Colo Colo ante Deportes Copiapó. El periodista apunta a que en varios cálculos se daba por ganado este partido para los dirigidos por Gustavo Quinteros. “Lo dijimos tantas veces, bueno si Colo Colo le gana a Copiapó, le gana a Magallanes y después le gana a Cobresal. Se empiezan a enredar, el partido hay que jugarlo”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El conductor de TST subraya que el León de Atacama estuvo muy cerca de conseguir los tres puntos. “Copiapó ha jugado mucho con Ivo Basay y hoy día no se llevó una victoria solamente por la genialidad de Leo Gil que en un tiro libre salvó el partido, porque perfectamente pudo ganar el equipo visitante. No tuvo claridad Colo Colo, no tuvo poder de gol que es algo que le viene pasando”.

De Tezanos además señala a Jordhy Thompson y Damián Pizarro, jugadores que quedaron marginados del Superclásico por estar jugando una liga de futbolito amateur. “Si nos ponemos a sumar lo que pasó en el clásico con este partido, podemos decir que lo de Pizarro con Jordhy Thompson le puede costar un Campeonato a Colo Colo”.

“No solamente un partido, le puede costar un Campeonato. Ya son dos partidos donde la falta de gol donde la falta de gol se ha demostrado, el equipo se había encontrado, había tenido una fórmula con Thompson, con Pizarro, hoy día tampoco estuvo Palacios, lamentablemente sigue lesionado. Ademáe lesionó Opazo en el calentamiento. Estas cosas pasan, entonces cuando están estos partidos pendientes, la gente podrá decir ‘es el colista, los puntos están sumados'”, complementó Manoel.

Damián Pizarro y Jordhy Thompson quedaron al margen del Superclásico en Colo Colo por participar en una liga de futbolito en paralelo a su carrera profesional (Foto: Photosport)

Fouillioux piensa en más responsables

Gonzalo Fouillioux entregó su visión. “Eso es verdad el episodio de Jordhy Thomspon con Damián Pizarro obviamente que ha tenido un impacto muy importante. Pero si Colo Colo no llega a ser campeón hay que pensar en muchas más responsabilidades que solamente en Thompson y Damián Pizarro… los jugadores grandes, el entrenador, en la conformación de plantel”.

De Tezanos continuó la reflexión. “Estoy de acuerdo. Estas cosas pasan a los jugadores jóvenes, si bien son adultos mayores de edad, tampoco es 100 culpa de ellos, el club tiene que protegerlos y tiene que estar sobre todos los detalles”.

¿Cuándo juegan Colo Colo ante Cobresal por el Campeonato Nacional 2023?

El próximo rival que tendrá Colo Colo será el líder Cobresal el próximo sábado 23 de septiembre a las 17:30 en el estadio Monumental por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Será un duelo clave, pues los Mineros con punteros con 46 unidades, 10 más que los Albos que aún tienen un partido pendiente de Magallanes.