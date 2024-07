El periodista considera que un triunfo 1-0 ante Deportes Santa Cruz no es el momento para mandar a callar críticas. Además, cree que la Joya está por debajo de las expectativas.

Manuel de Tezanos no está de acuerdo con el descargo de Carlos Palacios tras partido de Colo Colo: “La crítica es futbolística”

Carlos Palacios se refirió a una opinión de la periodista Verónica Bianchi acerca del interés de Juan Román Riquelme. El futbolista de 24 años hizo su descargo tras el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Deportes Santa Cruz en la Copa Chile.

“No sé qué me ve, veo en internet que no sé qué me ve. Lo dejo ahí, quizás esa pregunta es para él”, fue parte de lo que expresó la Joya en diálogo con TNT Sports tras el partido.

Manuel de Tezanos se refirió a este descargo del jugador y considera que no era la instancia. “Yo me imagino a lo que se refiere Palacios por críticas que ha recibido, que de repente esa crítica se convierte en un titular y él debe leer el titular en internet, pero también creo que el momento para mandar a callar las críticas no es un triunfo 1-0 sobre un equipo de Ascenso”, expresó en de Todos Somos Técnicos.

El periodista se refirió a la performance de la Joya: “Acá hay un jugador que creo que objetivamente está por debajo de lo que muchos esperamos de él. Ha sido un jugador que ha mostrado condiciones, que ha tenido buenos partidos, pero no ha sido regular y la crítica es futbolística”.

“Colo Colo no hace goles, Colo Colo ganó ayer con la mínima, él es uno de los principales agentes ofensivos de Colo Colo. Creo que el Junior de Barranquilla va a ser una buena instancia para que él y otros jugadores que están al debe demuestren su valía”, agregó.

De Tezanos considera que en otras zonas el Cacique consiguió buenos rendimientos: “Colo Colo ha encontrado solidez defensiva, ha encontrado una capacidad importante para defenderse con la pelota gracias al funcionamiento y ahí entran varios jugadores a ese círculo virtuoso, donde están Vidal, Castellani, Pavez, Vicho Pizarro, pero ofensivamente queda en deuda”.

Por último, considera que los Albos pudieron ganar por mayor diferencia a Deportes Santa Cruz: “Este partido lo gana demasiado con lo justo para lo superior que fue, vamos a ver las ocasiones, lo pudo haber ganado 3-0 o 4-0 y estaba bien”.