Colo Colo no pudo cerrar a ningún jugador en el cierre del mercado de fichajes invernal y el entrenador argentino-boliviano Gustavo Quinteros vio como uno de los refuerzos que llegó a principio de año abandonará el club y partirá a préstamo al Volos NFC de Grecia.

Y es que Matías Moya sumó pocos minutos en esta temporada y esta situación hizo que el ex Ñublense decidiera dejar el Estadio Monumental para vivir su primera experiencia en el extranjero.

Moya solo jugó 5 partidos con la camiseta del Cacique | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fue esta salida que llamó la atención de Marcelo Barticciotto, comentarista deportivo de Al Aire Libre de Cooperativa, quien en el programa radial cuestionó las decisiones del estratega albo.

“Es extraño. Me causa mucha extrañeza porque yo digo ‘todos vimos jugar a Matías Moya en Ñublense’, era un jugador interesante, de lo mejorcito que tenía Ñublense. ¿Tan mal tiene que andar un jugador, sobre todo en los entrenamientos, porque ahí es donde los ve Quinteros, para que no tenga casi minutos en un equipo que no funciona del todo bien y que necesita gente de mitad para arriba?”, comenzó diciendo el campeón de la Copa Libertadores con el Cacique.

Minutos más tarde, el ídolo del conjunto Popular declaró que “de los que trajo de mitad de cancha hacia adelante, sobre todo a principio de año, porque me parece que (Carlos) Palacios vino después, no ha jugado casi nadie. Por eso digo, ¿tan mal tiene que andar en los entrenamientos (Darío) Lezcano, (Leandro) Benegas, Moya y (Fabián) Castillo? Que si uno se fija en los minutos que han jugado son muy pocos”.

“No es que Colo Colo esté siendo una máquina, como un relojito, funcionando como que no necesita variantes. Colo Colo necesita variantes de mitad de cancha hacia adelante, hay partidos que no los puede desnivelar o que no los puede tratar de abrochar y sin embargo no los ha ocupado. Es extraño”, concluyó.