Marcelo Barticciotto destapa la olla: "Dirigentes de Colo Colo me dijeron que iban a ir por Bruno"

Esta semana se oficializó la llegada de Bruno Barticciotto a Talleres de Córdoba uniéndose así a la larga legión de jugadores chilenos que se instalaron en Argentina para jugar en la Liga de ese país.

Marcelo Pablo, su padre, en el panel de ESPN, fue consultado respecto a la partida de su hijo a la tierra que lo vio nacer, asegurando que está feliz por lo ocurrido, pero, no esconde un dolor que tiene considerando que “Colo Colo pudo haber hecho un esfuerzo por Bruno“, aseguró.

El ídolo albo cuenta que hubo un momento en que se daría lo que tanto soñó, ver a su primogénito con la misma camiseta que triunfó él, incluso dio detalles de una conversación que tuvo con los regentes albos.

“Me entusiasmé. Cuando fui por el canal a ver Boca-Colo Colo en Buenos Aires, estuve con los dirigentes y todo bien. Me dijeron que iban a ir por Bruno y que lo querían llevar, que lo iban a ver en el directorio. Sentí que me lo dijeron de verdad“, indicó.

Bruno Barti ya es jugador de Talleres de Córdoba

Barti analiza lo que pasó queriendo obtener respuestas y cree que “por ahí no tenían plata, no sé. Gente de ambos sectores de ByN me dijeron que lo querían, sobre todo del bloque Mosa, pero bueno…”.