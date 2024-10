Marcelo Barticciotto reveló la conversación que tuvo con Aníbal Mosa por el caso Carlos Palacios. El ídolo de Colo Colo habló con el presidente del club sobre una información que rondó tras la polémica salida del jugador de La Roja.

¿Cuál era el rumor? Que la directiva alba se contactó con sus jugadores seleccionados y les pidió que abandonaran la concentración en Juan Pinto Durán. Sin embargo, el timonel albo se lo negó tajantemente al referente histórico.

Así lo aseguró el recordado delantero en conversación con ESPN. Leyó en vivo la charla que tuvo con el dirigente del cuadro de Macul.

“Aníbal Mosa me pone: ‘Hola, Marcelo. Estoy viendo tú programa’. Me dice que ‘eso que dice Sebastián (Esnaola), no es así. No hicimos llamados para que salgan de la selección nuestros jugadores'”, comenzó indicando.

Tras ello, la respuesta del ídolo fue “yo le pongo: ‘Hola, Aníbal. Cómo estás, lo que dice Sebastián es lo que sacó de El Mercurio”.

¿Qué argumentó Mosa? Aseguró que se debe a un boicot en su contra. “Me dice: ‘Sé que lo puso El Mercurio, pero tiene una persecución conmigo. Está auspiciado por el bloque opositor'”, leyó en voz alta Barticciotto.

Aníbal Mosa descartó presiones contra Carlos Palacios para abandonar La Roja.

La salida de Carlos Palacios

Tras su cuestionada liberación del combinado nacional, Carlos Palacios volvió a los entrenamientos con Colo Colo. No estuvo ante Huachipato -por reglamento- y ahora se deberá resolver su presencia contra Unión La Calera.

Tal como manifestó en reiteradas ocasiones, el jugador de 24 años quiere lograr el título del torneo local con Colo Colo. En caso de conseguir el triunfo en el siguiente encuentro, quedará a tiro de cañón.

Y es que el elenco albo superaría a Universidad de Chile en la cima, a falta de disputar tres duelos más en la recta final del campeonato. El oriundo de Renca ya trabaja bajo las órdenes de Jorge Almirón para cumplir su sueño.