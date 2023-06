Colo Colo ya se prepara para lo que será un partido de vital importancia para esta temporada, en la que los ‘Albos’ se jugarán su opción de avanzar a la próxima fase de la Copa Libertadores en su duelo ante Deportivo Pereira en el Estadio Monumental.

En la previa a esta ‘final’, un referente del ‘Cacique’ como lo es Marcelo Barticciotto dejó su pálpito en el programa ‘F90’ de ESPN en lo que será este duelo clave para el equipo comandado por Gustavo Quinteros, en la que no se muestra muy contento por la no titularidad de Leonardo Gil.

“¿Quien está cerca de su nivel (Gil). Si hay que sacar a Gil (por rendimiento) hay que sacar a varios. Yo jugaría con los dos (Gil y Palacios)”, partió indicando Barticciotto.

Desmenuzando niveles individuales, el ‘Barti’ hizo un análisis sobre lo que le puede aportar Carlos Palacios a Colo Colo en este partido ante Deportivo Pereira, en donde podría ser determinante en el desarrollo del compromiso.

Leonardo Gil sería suplente ante Deportivo Pereira | Foto: Photosport

“A mi me parece que Palacios te puede hacer una genialidad, no está pasando por un gran momento, no es el Palacios que conocimos en Unión, pero en estos partidos se necesitan ese tipo de jugadores de mitad de cancha hacia adelante, que ganen un mano a mano o te pongan una buena pelota”, declaró.

Finalmente, Barticciotto reafirma su gusto en poder ver dentro del terreno de juego a Gil y Palacios, pero que es algo que ve complejo ya que al estratega no parece seducir aquello.

“Me parece que tanto Gil como Palacios te pueden dar eso, pero ahora es difícil que jueguen los dos. Quinteros no ve a Palacios por afuera”, finalizó.