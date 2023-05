Marcelo Barticciotto le va con todo a Blanco y Negro por el armado del plantel: "Colo Colo trae lo que puede y no lo que quiere"

Colo Colo perdió feo ante Curicó Unido por 1-0 en el Estadio Monumental. El equipo albo no pudo mostrar su jerarquía y queda al debe en el primer semestre con un elenco que no fue capaz de consolidarse como quería Gustavo Quinteros.

Uno que estuvo atento al compromiso fue Marcelo Barticciotto. El ídolo de Colo Colo fue directo en su análisis y el ex delantero albo apuntó que los refuerzos que llegaron no eran los idóneos para el club por mala gestión de Blanco y Negro.

“La falencia está en que Colo Colo trae lo que puede y no lo que quiere. Entonces, trata de invertir lo menos posible y trajo a casi todos los refuerzos a préstamo. Invirtió muy poco y eso quiere decir que es difícil traer a buenos jugadores gastando poco dinero. Para eso hay que meterse la mano al bolsillo”, explicó Barticciotto en Radio Cooperativa.

Carlos Palacios es uno de los refuerzos que llegó a Colo Colo a préstamo (Photosport)

Barticciotto sabe que Quinteros intenta hacer lo que puede con lo que tiene, aunque no exime de responsabilidad al técnico de los albos por el juego realizado ante los curicanos.

“Él tiene responsabilidad cuando el equipo juega mal, pero decirle a los futbolistas como tienen que jugar y ellos no lo hacen es responsabilidad de ellos. Si Pizarro no hace goles es responsabilidad de él, que Palacios juegue mal y que no reciba la pelota es más responsabilidad de él que de Quinteros”, agregó.

El rendimiento le preocupa a Barticciotto y el ídolo albo fue claro. “No encontró el camino, no tiene grandes louces, es un equipo con poca intensidad, con poca movilidad, tiene pocas variantes. No juega bien por el medio, ni por fuera, es raro”.

El campeón de América sin aspavientos cree que en Colo Colo “todos tienen responsabilidad. Nadie está libre porque el equipo anda mal, juega mal y no se ve de la manera que debiese a estar altura del año”.