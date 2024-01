Colo Colo puso final feliz a lo que fue y será la novela más importante dentro de este mercado de pases en el fútbol chileno, en la que los ‘Albos’ pudieron oficializar el retorno del volante nacional, Arturo Vidal.

Tras un constante tira y afloja, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para sellar la vuelta de Vidal al fútbol chileno, la cuál sin duda es de los mejores fichajes para nuestra liga en los últimos tiempos.

Sobre esto, un histórico del club como lo es Marcelo Barticciotto se dio el espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para revelar el personaje clave que gestó en gran parte la vuelta del ‘King’ a Colo Colo: Aníbal Mosa.

“Yo tengo una buena relación con Aníbal Mosa, no me lo dijo él, yo me enteré por otro lado que Aníbal Mosa lo llamó a Arturo Vidal y le dijo : “‘mira Arturo, anda a hacerte los exámenes a la Clínica Meds, porque te ve vas a quedar acá’”, declaró el ‘Barti’.

Vidal es pura felicidad en su vuelta | Foto: Photosport

Finalmente, Barticciotto mostró toda su felicidad por lo que es esta vuelta del ‘Bicampeón de América’ al club que lo vio nacer, en la que ahora espera que Vidal se comprometa con todo a lo que es este importante desafío de volver a vestir la casaquilla de Colo Colo.

“Se llegó a un final feliz, se le nota convencido, emocionado y eso va a hacer que se comprometa. Aquí tiene que haber un compromiso de parte de él de sobre todo no defraudar al hincha, que el hincha confía tanto y que el hincha lo apoyó tanto, él tiene que comprometerse con el colocolino”, concluyó.

¿Cuándo podría ser el debut de Arturo Vidal por Colo Colo?

El próximo desafío de Colo Colo dentro de esta pretemporada será este sábado 27 de enero, en donde los ‘Albos’ se verán las caras ante Everton de Viña del Mar a partir de las 21:00 horas en el Estadio Sausalito, el cuál podría ser el escenario perfecto para que el ‘King’ sume sus primeros minutos en su vuelta a Chile.