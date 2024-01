Arturo Vidal ya es oficialmente nuevo jugador de Colo Colo. El King retorna al club de sus amores con objetivos claros: ganar campeonatos y llevar a lo más alto al Cacique.

El nacido en San Joaquín de inmediato enfatizó que viene a pelear un puesto y esta lejos de retirarse. Por lo que ahora Jorge Almirón empieza armar su plantel estelar para la temporada 2024.

Sin embargo, este retorno marca un antes y un después en la carrera de Vidal. Así lo enfatizó Claudio Borghi que lo dirigió en su primera etapa en el Cacique y fue clave en su salida al Bayer Leverkusen.

Por lo mismo, el Bichi expresó dos puntos claves que tienen que considerar en el Monumental. Incluso puso de ejemplo lo que vivió con Juan Román Riquelme.

Arturo Vidal volvió a Colo Colo y de inmediato se puso la corona del Rey.

Bichi alerta por Arturo Vidal

Primero el entrenador trasandino apuntó a cómo fue el regreso de Riquelme a Argentinos Júniors y lo que implicará el retorno de Vidal.

“Él viene de jugar con grandes jugadores. Tiene que entender el contexto. Cuando llevamos a Riquelme a Argentinos Juniors le dijimos que no había capacidad para recibir a un jugador de su categoría, pero él nos dijo que conocía el club y que había salido de ahí”, apuntó el Bichi.

Luego expresó en Todos Somos Técnicos que “Vidal salió de acá y mejoró ese estándar de vida. Pero cuando vuelven deben quejarse y trabajar por mejorar el entorno”. Pero tras ello recalcó en que la vida en Chile puede ser factor clave en su adaptación y extensión de estadía.

Encuesta ¿Qué te parece el fichaje de Arturo Vidal? ¿Qué te parece el fichaje de Arturo Vidal? Bien, lo va a ganar todo con Colo Colo Mal, su llegada tuvo que ser hace dos años YA VOTARON 10 PERSONAS

“Va a ser un reto para Colo Colo lo que genera Vidal. Lo que digo no es ninguna pavada: va a tener que subir la seguridad, mejorar hoteles y hasta los traslados. Pero lo que a mí me preocupa no es dentro de la cancha. Va a tener que aprender a vivir en Chile todo el tiempo. Va a tener que ir al shopping, a cenar y acostumbrarse. Va a encontrar gente a favor y en contra. Ahí es donde la convivencia será clave”, sentenció.