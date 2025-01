En Colo Colo extendieron el contrato del entrenador Jorge Almirón hasta el 2026, luego que el técnico argentino firmara por dos temporadas cuando arribó en enero del 2024.

Pero los grandes resultados que consiguió en la primera campaña al mando del Cacique hicieron que el directorio de Blanco y Negro buscara asegurar sus servicios, lo que se concretó el miércoles.

Y este jueves, opinó acerca de esta extensión uno de los máximos ídolos del club, el exfutbolista y comentarista Marcelo Barticciotto, que en Radio Cooperativa advirtió lo siguiente.

“Yo estoy de acuerdo pero esto no te asegura que Almirón se vaya a quedar. No te asegura nada, si a Almirón le viene una oferta por más que tenga contrato, se va. El tema es si le ponen alguna cláusula o algo que lo pueda llegar a retener y me parece que en ese sentido los técnicos no aceptan ese contrato”, comenzó diciendo.

“Yo sé que uno tiene que pensar siempre positivo y con el equipo que tiene, el tema es que si no le va bien, va a tener mucha más exgencia y en algun momento se tenga que ir o el club decide que no quiere seguir, le van a tener que pagar el contrato que tiene, ese es el tema”, alertó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Jorge Almirón extendió su contrato con Colo Colo hasta 2026. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El ejemplo que le da Marcelo Barticciotto a Colo Colo

Luego, Barticciotto ejemplificó con lo que pasó en Universidad Católica entre 2018 y 2021, cuando ningún entrendor duró más de una temporada, pese a ser campeones e hilar el histórico tetracampeonato.

“En Católica corrían el riesgo que los técnicos se les vayan, le hacían contratos por un año y los técnicos salían campeones y se les iban. Y decían, igual los técnicos se pueden ir, por más que uno les haga tres años de contrato”, cerró Barti.