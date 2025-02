Colo Colo recuperó el aire en el fútbol chileno tras un dubitativo inicio en la Copa Chile, donde igualó con Deportes Limache y perdió con Santiago Wanderers. Luego, con victorias ante San Felipe y La Serena por el Campeonato Nacional 2025, revivió.

Jorge Almirón se encuentra fijo en el cargo de entrenador por la temporada del centenario e incluso renovó por un año más, donde será el encargado de llevar al Cacique a la gloria en el ámbito local e internacional.

Uno que se ilusiona con algún día poder usar el mismo buzo que Almirón es Walter Lemma, DT de Unión La Calera y ex ayudante de Gustavo Quinteros en los albos: “Me gustaría, lógicamente, dirigir un equipo grande. Es el anhelo de cualquier entrenador, pero primero tengo que hacer las cosas muy bien en Calera, que me dio la oportunidad de empezar a dirigir como entrenador”, dijo en diálogo con ADN Deportes.

Walter Lemma hoy dirige a Unión La Calera. | Foto: Photosport

“Colo Colo a mí me aportó muchísimo, fue una experiencia única. Muy tensa, de mucha responsabilidad, pero única. Me aportó mucho para el inicio de mi carrera, que yo sabía que no iba a ser fácil porque seguramente me iba a llamar algún equipo con problemas”, complementó.

Lemma, incluso, reconoce que recibió un llamado por parte de Colo Colo para hacerse cargo de las divisiones inferiores, puesto que hoy Héctor Tapia ocupa y busca darle un nuevo sello al Cacique desde abajo.

“Me llamaron y hablamos. El desafío me gusta, el club yo lo siento como mi casa, porque viví cosas muy importantes acompañando a Gustavo (Quinteros). Mi carrera hoy pasa por otro lugar y las expectativas de crecer en este puesto son muchas, así que la idea es seguir ligado al fútbol profesional”, remató en el cierre.

Lo que viene para Unión La Calera y Colo Colo

Unión La Calera tendrá que visitar nada más ni nada menos que a Universidad de Chile en la Fecha 2 del Campeonato Nacional 2025, mientras que Colo Colo hará lo propio con O’Higgins el lunes en el Estadio Monumental.