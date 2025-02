En las últimas horas, el entrenador de Colo Colo Jorge Almirón fue parte de una sabrosa entrevista para el canal oficial del club, en la que habló sobre muchos temas ligados al ‘Cacique’, lo que sin duda generaron muchas reacciones.

Ante esto, un histórico del club como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a los dichos del DT de Colo Colo, de los que no quedó para nada satisfecho.

“No dijo nada nuevo, lo más importante que dijo fue cuando se burló de la U, que no me parece (…) ¿Cómo no va a decir ‘tenemos que ganar’ en un equipo grande? es lo mínimo que tiene que decir”, partió declarando Barticciotto.

El ex futbolista manifestó su gran descontento con los constantes dichos de inferioridad de Jorge Almirón pensando en lo que es el gran desafío de la Copa Libertadores, en la que siente que se termina colocando el parche antes de la herida.

“(La superioridad) Es una realidad, entonces para qué repetirla tantas veces, si el fútbol chileno siempre que participamos en Copa Libertadores, estuvimos por debajo de Argentina y Brasil, siempre por historia”, declara.

Barticciotto le pone tarea a Almirón | Foto: Photosport

Barticciotto no va con pequeñeces y le pide más a Almirón

Finalmente, Barticciotto fue muy claro y le puso una importante tarea al entrenador de Colo Colo, en la que espera que esté a la altura de la próxima Copa Libertadores y lleve lo más lejos posible al ‘Cacique’, apuntando siempre a lo grande y no conformándose solamente con llegar a cuartos de final.

“¿Para que lo trajeron a Almirón? para dar un salto de calidad, porque es un técnico reconocido, debería llegar más (lejos en la Libertadores), porque lo trajeron para eso a él, porque si no pones a cualquier técnico, para que apuntas entonces a un técnico de élite y jerarquía”.

“Pasó octavos, llegó a cuartos y no pasó cuartos… bueno. Con los antecedentes que tiene el fútbol chileno llegar a cuartos de final está bien, pero en cualquier otro momento llegar a cuartos de final para un equipo grande no era bueno. En algún momento se hizo (llegar más lejos), porque no se puede hacer ahora. Hablan de cuartos como si fuera la final de la Champions”, finalizó.