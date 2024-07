Marcelo Barticciotto sale en defensa de criticado jugador en Colo Colo: "No lo utilizan y no lo buscan"

Colo Colo logró avanzar a la final de la Copa Chile en la zona centro-sur, en la que a pesar de dejar en el camino a Deportes Santa Cruz por la cuenta mínima en el Estadio Monumental, el equipo de Jorge Almirón dejó muchas dudas por lo que fue su rendimiento.

Por sobre esto, el ídolo del ‘Cacique’, Marcelo Barticciotto ocupó los micrófonos de Radio Cooperativa para hacer un análisis al desempeño del equipo de Almirón, en la que indicó que varios jugadores quedaron al debe con su rendimiento, entre ellos, el paraguayo Guillermo Paiva.

“Hay jugadores que se tienen que mostrar en este tipo de partidos y no lo han hecho, Paiva entro muy poco en juego durante el partido, no juegan con Paiva”, partió indicando Barticciotto.

A pesar de lo mencionado anteriormente, el ‘Barti’ salió en defensa con todo del jugador paraguayo, quien ya ha comenzado a ser criticado por parte del hincha, en la que explica que es muy difícil que el atacante de Colo Colo pueda brillar, si no lo hacen parte del juego.

Paiva salió con furia tras el partido con D. Santa Cruz | Foto: Photosport

“Si uno tiene un nueve que te juega de espalda, hay que dársela por más que esté marcado y el nueve ahí se apoyara, rebotara para la entrada de algún volante y se moverá de nuevo para sacarse la marca, pero lo utilizan poco a Paiva”, apuntó.

Concluyendo, Barticciotto es consciente de que Paiva no ha mostrado un rendimiento espectacular en Colo Colo y que aún está al debe, pero siente que podría tener un mejor nivel si sus compañeros pudieran considerarlo más en la participación del ataque, lo que sin duda fastidia al atacante paraguayo.

“No le tiran centro tampoco, porque los centros son imprecisos, yo digo, está bien ¿hay responsabilidad de él? sin duda ¿debería participar más en el juego? claro, pero si el equipo no funciona y no lo utilizan y no lo buscan, es muy difícil que pueda participar, yo creo que se fue fastidioso por eso, toco muy poco la pelota”, cerró.

Los números de Guillermo Paiva en Colo Colo

El jugador paraguayo ha disputado 24 partidos con la camiseta de Colo Colo, en el que ha anotado cuatro goles y ha aportado con cuatro asistencias.