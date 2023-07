El Estadio Monumental ha estado en el ojo de la polémica en el último tiempo por los distintos dichos de los hinchas de Colo Colo, quienes alegan a diario sobre la poca visibilidad que tiene el recinto en la mayoría de los sectores.

El tema de la remodelación para que los simpatizantes del Cacique tengan un nombre a la altura de la institución es un tema recurrente en las diversas redes sociales, situación que no ha sido tomado en cuenta por Blanco y Negro.

Y si hay una voz autorizada para hablar sobre el conjunto Popular es Marcelo Pablo Barticciotto, quien en su rol como comentarista deportivo arremetió contra la concesionaria alba por falta de inversión en el cuadro colocolino.

“Cada vez se gasta menos en el fútbol chileno, en todo sentido y lo más preocupante es que cada vez se gasta menos en futbolistas, cada vez se invierte menos en infraestructura”, realzó en Al Aire Libre de Cooperativa.

“Eso es pensar en tus hinchas, en tu gente en darle una casa como se merece el hincha, no estos estadios antiguos, viejos, sucios que no es con respeto al fanático”, continuó.

Al finalizar su relato, Barticciotto expresó que “yo soy muy crítico al Estadio Monumental. El Monumental tiene su historia, todos los que somos de Colo Colo amamos la historia del Estadio Monumental, pero quedo en el pasado. Colo Colo se merece otro estadio y esta gente de Blanco y Negro no ha hecho nada, no ha invertido en futbolistas, no ha invertido, no ha hecho nada en todo este tiempo. Ahora me van a decir “no, remodeló el estadio”, lo pintó un poquito”.