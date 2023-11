Durante las primeras horas de este lunes, se conoció que el delantero de Colo Colo, Jordhy Thompson, nuevamente fue detenido por Carabineros, luego de ser denunciado por violencia intrafamiliar.

La víctima, nuevamente su pareja Camila Sepúlveda, declaró que el futbolista intentó asfixiarla y al llegar la policía uniformada de la 36° Comisaría de La Florida, constataron que Thompson se encontraba durmiendo y bajo la influencia del alcohol, según detalla Bolavip.

Desde luego, las reacciones del mundo del fútbol ya se hacen manifiesto en un nuevo episodio que vuelve a protagonizar, el canterano del cacique justo en la antesala del partido de los albos ante Magallanes.

“Gustavo Quinteros es culpable por blindarlo”

Ahora, falta por resolver qué determinará la dirigencia de Colo Colo ante este nuevo suceso que protagoniza el atacante. Mientras eso llega, Bolavip Chile conversó con el periodista Marco Sotomayor, quien lo primero que narra, es que lo de Jordhy Thompson es una situación bastante grave y que va en aumento.

“El diagnóstico médico no lo se, porque no es de mi área. Pero habitualmente por lo que se y quienes interpretan estos delitos, los tipos que realizan estos actos violentos, van in crescendo y terminan muy mal. Los psicólogos de Colo Colo lo saben“, sentenció Sotomayor.

El periodista agrega que es la institución la que poco y nada ha hecho en relación a esta problemática. “Si los protocolos en el club no se aplicaron, la justicia deportiva y ordinaria debe intervenir, al igual que en el caso de Cobreloa. Colo Colo se expone a sanciones, al igual que los loínos por el caso de la violación”, reveló el periodista.

Sin embargo, el comentarista apunta al técnico de los albos como el gran responsable de todo lo que ha ocurrido con el delantero, con quien nunca ha tomado una decisión tan drástica como es lo esperado.

“Acá el responsable es Gustavo Quinteros, quien ha defendido y blindado a un chico que tiene problemas severos, que está enfermo, no se si mental, pero con problemas psicológicos graves”, afirmó Sotomayor.

“Ellos también son culpables y cómplices”

Dentro de las grandes decepciones para Sotomayor, se encuentra el Club Social, a quienes considera como verdaderos cómplices por su poca iniciativa en esta situación. “Yo no espero nada de Blanco y Negro, pero si me sorprende la hipocresía del club social. Ahí es donde Colo Colo se perdió en el último tiempo. El club social no es el contrapeso de las malas decisiones de Blanco y Negro, al contrario, son cómplices”, expresó.

Finalizando con este punto, el comunicador sostiene que “ellos debieron haber golpeado la mesa, alzado la voz, haberlo mandado a tratamiento y no teniéndolo como figurita por unos partidos de titular. Esto es como una crónica de una muerte anunciada. Hay que aplicar protocolos, al cabro hay que sacarlo y enviarlo a un grupo de trabajo de contención psicológica”, cerró Sotomayor.

El jugador fue encontrado por Carabineros durmiendo y bajo la influencia del alcohol (Photosport)

El Cacique vuelve a la cancha

El Cacique juega mañana a las 18:00 PM de Chile continental frente a Magallanes en un compromiso pendiente del Campeonato Nacional 2023. El duelo se jugará en Rancagua y no en la Región Metropolitana.