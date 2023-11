En las últimas horas, el delantero de Colo Colo Jordhy Thompson se vio nuevamente involucrado en un acto de violencia intrafamiliar, en la que su pareja, Camila Sepúlveda lo denunció en la madrugada, en la que el jugador la habría golpeado e incluso intentó asfixiarla.

Sobre este tema, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en el Radio Agricultura, en la que se refirió a lo que fue este nuevo acto de violencia que protagonizó el jugador del ‘Cacique’.

“La reincidencia no es un caso aislado, no es casualidad. Así como en su momento le pedían a Blanco y Negro la separación del plantel y salida del futbolista del club, hoy no hay dos caminos”, partió señalando Caamaño.

Siguiendo en dicha línea, el comunicador indicó: “por un lado está el cansancio de la dirigencia. Recordemos que en el pasado mercado de fichajes, Thompson estuvo cerca de irse a México y no se fue por diferencias económicas y por aparecer jugando una pichanga con Damián Pizarro. Ahí se dijo que el muchacho era incontrolable”.

Caamaño pide que Colo Colo le suelte la mano a Thompson tras su nuevo acto de VIF | Foto: Photosport

Tras esta nueva escena de violencia que tiene como principal protagonista a Jordhy Thompson, Caamaño pide tajantemente que Colo Colo le suelte la mano al jugador por sus constantes malas conductas.

“Ahora con este nuevo episodio, que es mucho más grave que el anterior, este debería ser el último capítulo de Jordhy Thompson en Colo Colo”, declaró en Radio Agricultura.

Finalmente, el destacado periodista indicó que al jugador se le acabó el mínimo porcentaje de poder seguir en Colo Colo con este nuevo acto de violencia, en la que sin duda sus hechos, perjudican de gran manera al club que defiende.

“No debiese volver, ya que no hay más defensa posible por parte de Gustavo Quinteros y la dirigencia. Lamentablemente es un jugador con problemas que perjudican a la institución”, cerró.