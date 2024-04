Marco Sotomayor pierde la calma por caída de Colo Colo contra Ñublense y le recuerda a Jorge Almirón: "Esto no es Boca Juniors"

Colo Colo cayó 3-0 ante Ñublense y generó importantes dudas sobre la decisión de no utilizar al equipo titular. Con el afán de resguardar a sus mejores piezas para visitar a Fluminense por Copa Libertadores, el entrenador Jorge Almirón envió un equipo alternativo a la cancha en Chillán y lo terminó lamentando. Para Marco Sotomayor, el DT argentino está tomando el camino equivocado.

El reconocido periodista habló con Bolavip Chile y le advirtió al entrenador de los albos: esto no es Boca Juniors. Claro, al mando del cuadro argentino, el mismo estratega dejó de lado el torneo local en 2023 para enfocarse en la Copa Libertadores, llegando hasta la final. No obstante, para el comunicador no son las mismas circunstancias.

“Quizás piensa que va a recuperar los partidos y los puntos. Esto no es Boca Juniors, no se puede hacer el mismo ejercicio. Boca es competitivo a nivel internacional, no sé si Colo Colo vaya a avanzar más allá de una fase”, comenzó indicando Sotomayor.

“Puede avanzar, sí, pero el tema es que no tiene las mismas proyecciones internacionales que Boca Juniors. Ellos pueden soltar el torneo e ir por la Copa Libertadores, de hecho llegaron a la final. No sé hasta dónde Colo Colo está resignando el torneo local en función de ir avanzando en Copa Libertadores. Ese es el peligro.

Jorge Almirón fue criticado por la caída de Colo Colo en Chillán.

Cuestionó la calidad de los jugadores albos

Finalmente, Marco Sotomayor aludió al equipo B que utilizó Colo Colo en este compromiso. De la formación estelar, el DT solo alineó a Brayan Cortés, el portero. El resto, solo alternativas e incluso hubo un debut: Gonzalo Castellani se estrenó en los albos.

“El campeonato es muy feble, abrochas tres triunfos y te pones en carrera. Hay que ver la calidad de los jugadores que puso Almirón. Estos suplentes son los llamados a resolver partidos en Copa Libertadores como alternativa. ¿Qué nival tienen los cabros?”, cerró.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente duelo de los albos será contra Fluminense por Copa Libertadores. Se jugará el martes 9 de abril, desde las 20:00 horas, en el Estadio Maracaná.