Fernando Felicevich protagoniza una nueva polémica a raíz de unos mensajes de WhatsApp sobre Gustavo Quinteros en Colo Colo. En 2020, FF se reunió con el técnico albo y éste dejó en claro que “en la búsqueda de jugadores y en la búsqueda de incorporaciones uno tiene relaciones con empresarios“.

A raíz de esa situación, el periodista de Círculo Central, Marco Sotomayor, saca a la palestra la llegada de Pablo Parra, quien es representado por Felicevich y algo no le calza con el arribo del exjugador de la U a Macul.

“Yo no tengo muy clara la cantidad de jugadores que ha puesto Fernando Felicevich en Colo Colo. Solo sé de Brayan Cortes y ahora lo de Pablo Parra. Lo de Parra suena sospechoso porque desde febrero que no es titular y que no juega un partido desde esa fecha”, expresó.

Pablo Parra es representado por Fernando Felicevich y llega a Colo Colo (Twitter @ColoColo)

Sotomayor asegura que “entonces, llevarlo es una apuesta. Colo Colo ha sido toda una apuesta durante 2023 y no me atrevo a asegurar el vínculo directo entre Quinteros y Felicevich”.

Aunque el periodista sí cree que “es distinto por ejemplo a lo que pasa en Católica. En Católica, claramente, Felicevich golpea la mesa y obedecen. El caso de Dituro es pero un ejemplo más claro que ese, imposible. En Colo Colo no me queda clara la relación Quinteros”.

Sotomayor es claro también en que “ahora, Felicevich como todos sabemos siendo el agente que tiene más jugadores a nivel local, seguramente debe tener varios jugadores en Colo Colo. No lo tengo tan claro como en otros clubes”.