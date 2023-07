Colo Colo gana por 2-0 a O’Higgins en el Estadio Monumental, pero la nota negativa de la jornada -otra vez- la coloca Gustavo Quinteros. El técnico del Cacique fue expulsado por reclamos airados en contra del árbitro Miguel Araos, quien lo echa del campo por doble amonestación.

El histórico relator de Colo Colo, Vladimiro Mimica, es claro y categórico respecto a la actitud del estratega albo en el fútbol chileno y no le perdona su falta de conducta al mando del cuadro de Macul.

“Permíteme algunas palabras. Honestamente, su conducta me parece impresentable. La actitud que ya, de manera permanente, está asumiendo el técnico Quinteros en el banco de Colo Colo es una falta de respeto para el fútbol, para la institución y para el plantel”, expresó Mimica en diálogo con Bolavip.

Gustavo Quinteros recibe otra expulsión en Colo Colo y eso no le gusta para nada a los históricos relacionados con el Cacique (Photosport)

Es más, Mimica apunta a que Quinteros tiene que recibir algún castigo interno por sus salidas de cadena constantes en sus temporadas en Colo Colo. Esta temporada ya tuvo líos con árbitros por ejemplo con Fernando Véjar y también en la Copa Libertadores con sus excesivos reclamos.

“Así como se castiga a los jugadores por mala conducta, mi pregunta es quién sancionará dentro de Colo Colo al técnico del equipo popular (…) Hay que poner un grito de alerta, ojo, atención con lo que pasa en el banco de Colo Colo más allá de los resultados“, agregó el comunicador histórico de la Libertadores 91.

Mimica, además, está aburrido de la conducta de Quinteros no solo por sus expulsiones si no por sus salidas de libreto. “Nos hemos acostumbrado a ese tipo de reclamos y a peticiones en un momento desproporcionadas respecto a la cantidad de refuerzos (…) ¿Quién le pasa la cuenta al técnico, la cantidad que ha traído y que no le han funcionado?“, terminó.