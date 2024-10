Colo Colo es el nuevo puntero del fútbol chileno. Luego del triunfo por 1 a 0 sobre Unión La Calera, el “Cacique” superó en la tabla a la Universidad de Chile y se tomó el liderato con 60 unidades. En las últimas dos jornadas, Marcos Bolados se transformó en el héroe del popular.

El ariete estaba apareciendo esporádicamente desde el banco. Su última titularidad con Jorge Almirón fue el 17 de agosto ante Coquimbo Unido. Su último gol, el 25 de mayo ante Deportes Iquique. Tuvo que aparecer en las últimas dos fechas ante las ausencias de Javier Correa y Lucas Cepeda y respondió bien.

Con sus goles ante Huachipato y ahora ante Unión La Calera, el atacante de los albos no da más de felicidad. Luego del triunfo ante los “Cementeros”, Bolados declaró sentirse: “Súper bien, feliz. Contento de que pudimos lograr el triunfo que fue por lo que peleamos todo el Campeonato para llegar a esto y gracias a Dios se nos dio que quedamos arriba en el primer lugar. Así que súper feliz”.

El renacer de Marcos Bolados en Colo Colo

Si bien Marcos Bolados estaba sumando minutos desde el banco de suplentes, el atacante se toma con calma esta situación, asegurando que son simplemente cosas del fútbol.

“Así es el futbol, un día estás jugando, al otro no. Pero lo que siempre digo, es que hay que estar preparado para cuando te llegue la oportunidad hacerlo bien y después no salir. Me tocó marcar, siento que he estado más cómodo en esa posición”, añadió.

Marcos Bolados fue el héroe de Colo Colo en en el triunfo ante La Calera. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Finalmente, destacó: “Todos los que entrenamos lo hacemos súper bien y hay una competencia muy sana, una gran competencia. Se demuestra que cada vez que entra uno de la banca lo hace bien, tan bien como el titular”.

Para finalizar, Bolados indicó que “estamos todos felices, en la casa, en todos lados. Nos queda poquito, pero nos falta. Vamos a ir con todo este fin de semana, esperamos trabajarlo de la mejor manera y salir allá a ganar”.