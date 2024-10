Famoso periodista argentino no exculpa a Ricardo Gareca y destroza a tres jugadores de La Roja: "Chile no tiene nada, son normalitos"

El futuro del director técnico Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena sigue en el aire tras las últimas cuatro derrotas consecutivas obtenidas en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El Tigre llegó a La Roja con un objetivo claro: llevar al Equipo de Todos a la próxima cita planetaria, pero lo cierto es que el sueño parece cada vez estar mas lejos.

Es por esto que el adiestrador de 66 años luego de la goleada por 4 a 0 contra Colombia en Barranquilla se abrió a dejar su cargo, por lo que los próximos días podrían ser claves para definir su futuro.

Martín Liberman habla sobre Ricardo Gareca y el nivel de los jugadores de La Roja

Desde Argentina miran con atención la situación de Gareca, así lo hizo saber el reconocido periodista argentino Martín Liberman en su programa de Youtube llamado Liberman En Línea.

“Lo que dije es que Ricardo Gareca no tiene nada, Gareca es responsable pero no tiene nada. Es lo que pienso. No tiene elementos, no tiene recursos y no tiene buenos jugadores. Chile no tiene nada”, partió diciendo.

Gareca está en la cuerda floja tras los resultados de La Roja | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Bajo la misma línea, Liberman le aseguró a los hinchas chilenos que comentaron su live que “no me vengan con boludeces que Víctor Dávila es bueno, que Ercik Pulgar, que Paulo Díaz, son jugadores normalitos”

“Yo no exculpo a Gareca, pero no tiene nada Chile. No tiene buenos futbolistas y no tiene una camada para soñar con Mundiales. La Chile que ganó dos veces la Copa América…¡Los jugadores que tenía por favor! Con esa camada de futbolistas era mucho más fácil”, concluyó.

¿Cuándo será el próximo partido de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja deberá dar vuelta la página y tendrá enfocarse en lo que será el encuentro ante la Selección de Perú, el que se disputará el 15 de noviembre.