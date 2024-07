Colo Colo ya tiene todo listo por su segundo refuerzo, que es sorpresivamente el lateral izquierdo Cristián Riquelme, proveniente de Everton de Viña del Mar. El juvenil, viene a aportar minutos Sub 21 al Cacique.

Si bien en el cuadro popular tenían como prioridad a un lateral derecho, donde los candidatos siguen siendo Mauricio Isla o Matías Catalán, aprovecharon esta oportunidad de mercado para hacerse de los servicios del carrilero de 20 años.

Es más, el pasado sábado el propio entrenador Jorge Almirón confirmó su fichaje, pese a que aún no ha sido oficializado. Aunque ya se hizo los exámenes médicos.

“Sí, se dio la posibilidad y como el chico no había jugado en la primera jornada también, se hizo rápido la transferencia. Y es un lugar donde creo podríamos, por la cantidad de partidos, también sumar minutos y es una alternativa”, reveló el técnico argentino en conferencia de prensa tras el triunfo por 2-1 ante O’Higgins.

Los nuevos detalles del traspaso de Cristián Riquelme

Y este martes, se dieron a conocer más detalles del trato entre Colo Colo y Everton por Riquelme, donde el Popular se habría comprometido a comprar el 75% de su pase, por una cifra mayor a los 250 mil dólares que se había filtrado en un principio.

Es más, esta jornada habló con el periodista Diego Mora el presidente de los viñamarinos, Miguel Torrecilla, donde se refirió a esta salida del club Oro y Cielo.

“Esto es algo que se veía venir, es algo que no nos ha sorprendido. No porque vaya a Colo Colo, sino porque estaba en el mercado el jugador. No solo había interés de Colo Colo, sino que desde el extranjero también”, expresó.

Cristián Riquelme tiene todo acordado para llegar a Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

¿Colo Colo invertirá más de lo que estaba dispuesto a pagar por Mauricio Isla?

La gran duda que quedó tras estas declaraciones es el monto que pactó el Cacique con los Ruleteros por el jugador oriundo de Valparaíso, considerando que hasta el momento no han querido dar un paso adelante por Isla, siendo que el costo para sacarlo de Independiente de Avellaneda es similar.

Además, el Huaso es una prioridad para Almirón, pensando en reforzar la orilla derecha para los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

Eso sí este miércoles habrá una reunión clave en el directorio de Blanco y Negro, donde decidirán si harán el gran esfuerzo por el bicampeón de América o no. También volvió a aparecer la opción de Matías Catalán.