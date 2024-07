Esta semana en Colo Colo definirían al esperado lateral derecho que solicitó el entrenador Jorge Almirón en este mercado de invierno. Los albos están entre Mauricio Isla y Matías Catalán, por lo que el miércoles habrá una reunión de directorio clave en Blanco y Negro.

Y este martes, habló en conferencia de prensa quien sería el gran afectado con la llegada del nuevo carrilero diestro. Se trata de quien hoy por hoy es el titular, Óscar Opazo, que de a poco va agarrando confianza tras una lesión muscular. Es más, el pasado sábado anotó en la victoria por 2-1 ante O’Higgins.

“Me he sentido mucho mejor, mi lesión anda bien. Lamentablemete he sufrido con el tema de las lesiones últimamente. En los dos últimos partido ya me he sentido bastante bien. El gol te da mucha más confianza, sirvió para que el equipo pudiera abrir el partido y después terminamos ganando”, comenzó diciendo ante los medios de comunicación.

Óscar Opazo sobre búsqueda del lateral derecho en Colo Colo

Luego, el Torta se adentró en responder las consultas sobre la búsqueda del nuevo lateral derecho, donde sorprendió a todos con sus dichos.

“En lo personal me lo tomo de muy buena manera. Con los nombres que se mencionan, la verdad que si se llegan a dar sería maravilloso para fortalecer al equipo. Son nombres que están en la selección, son jugadores de jerarquía y si llegan sería maravilloso para reforzar al equipo y elevar el rendimiento de todos. Me incluyo, sobre todo yo, que estoy en esa posición y darle mas jerarquía al equipo”, expuso.

“Sería muy bueno, muy positivo para todos, no solamente para nosotros los jugadores, sino que para el fútbol chileno que lleguen jugadores de ese nombre que se mencionan hoy en día”, agregó.

Óscar Opazo viene sumando confianza en los últimos partidos de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El Torta le endosa toda la responsabilidad a Jorge Almirón y la dirigencia

Finalmente, el ex Racing de Avellaneda indicó que todo está en manos del director técnico y la dirigencia, por lo que él continuará compitiendo por el puesto.

“El entrenador, la dirigencia, está en todo su derecho de buscar nombres, alternativas. Yo trato de hacer mi trabajo, no va a cambiar en nada, al contrario, si ellos llegan van a sumar en todo aspecto. Bienvenido sea, yo me enfoco cien por ciento en lo que tengo que hacer, no va a cambiar en nada mi compromiso ni mis ganas de querer jugar. La decisión después la va a tomar el entrenador”,concluyó.