Matías Moya llegó a Colo Colo tras un buen año en Ñublense que logró una histórica clasificación a la Copa Libertadores. El atacante tuvo la opción de sumar minutos al inicio de la temporada en el Cacique, pero sufrió una lesión y tras su recuperación no pudo tener protagonismo en el equipo que dirige Gustavo Quinteros.

En el mercado de fichajes aparecieron opciones desde el Volos de Grecia y O’Higgins. Sin embargo, el oriundo de Neuquén se quedó en el estadio Monumental con la misión de tener continuidad en lo que resta de la campaña. Es más, tuvo una conversación sincera con Gustavo Quinteros donde el DT le hizo una especial petición para darle minutos.

“Yo tuve una charla hace dos semanas, me dijo que si yo cambiaba la cabeza y todo iba a tener minutos. Mi pensamiento es jugar, quiero mostrarme en Colo Colo. Me voy a preparar para todo lo que venga”. señaló el chileno-argentino en conversación con ADN Deportes.

El formado en River Plate se mostró motivado con la opción de sumar continuidad en el cuadro albo. “Mi pensamiento siempre es crecer, ahora sólo pienso en Colo Colo. Tengo que ponerme en la cabeza hacer las cosas bien acá para sumar minutos (…) Tuve la mala suerte de tener varias lesiones seguidas, después empecé a trabajar doble y estoy tranquilo con eso”.

Matías Moya está enfocado en Colo Colo y deja atrás las opciones de salir en el mercado de fichajes (Foto: Photosport)

Moya descartó una molestia por no salir a otro lugar en el mercado de fichajes. “Acá no sumé muchos minutos y lo veía como buena opción, pero ahora me enfoco en Colo Colo. No estoy molesto por eso, estoy contento acá. Estoy a disposición para todo lo que venga”.

El futbolista buscará volver a las citaciones en el partido de los albos ante Coquimbo Unido del próximo sábado a las 15:00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por el Campeonato Nacional 2023 o frente a la Universidad Católica el próximo miércoles a las 18:00 por la final ida de la zona centro-norte de la Copa Chile.