Colo Colo explora la opción de incorporar refuerzos de cara al segundo semestre. Mauricio Israel se refirió al mercado del Cacique y aseguró que en el Monumental ya tienen listo a la primera incorporación en la ventana de mitad de temporada.

“Vuelve Óscar Opazo, que se fue a Argentina, le fue más o menos”, afirmó el comunicador en el programa Circulo Central.

El presentador de televisión además se refirió a la situación del DT de los albos. “No está clara la continuidad de Gustavo Quinteros al mando de Colo Colo por dos razones, la primera es que la dirigencia dice que si no clasificamos (en Copa Libertadores) el desastre económico es total”, expresó.

El comentarista deportivo afirmó que en la directiva le dijeron “no” a Gustavo Quinteros por Arturo Vidal: “Tampoco está convencido de seguir, entre otras razones porque -si bien está confirmado el primer refuerzo de Colo Colo- hay otro jugador que pidió expresamente el técnico y los dirigentes le dijeron que por ningún motivo porque no querían repetir el caso de (Mauricio Isla) Isla, se llama Arturo Vidal”.

Arturo Vidal tiene contrato hasta diciembre de 2023 en Flamengo (Foto: Andres Pina/Photosport)

Cristián Arcos complementó la información sobre el King: “No tiene interés de volver a Chile, pero sí es efectivo que Quinteros dijo pregunten por Arturo Vidal y le dijeron que no es un asunto de plata. Lo que pasó con Mauricio Isla hay un rebote en varios clubes del fútbol chileno”.

El periodista también se refirió a otro miembro de la generación dorada: “El que ya me contaron que no va a volver y probablemente no vuelva a Chile es Claudio Bravo. Es muy probable que se retire en el Betis”.