Carlos Palacios vive una compleja situación en Colo Colo. La figura de los albos se lesionó la clavícula, pero no será operado para no perderse la recta final del torneo. Ante ello, Mauricio Pinilla le entregó una cruda advertencia

¿Cuál? Él vivió una lesión similar durante su carrera. Es por ello que adelantó que es muy complejo que el volante esté disponible para enfrentar a Deportes Iquique. De estar presente, podría sufrir consecuencias.

“No (podrá jugar), a menos que le pongan un vendaje muy apretado y una infiltración directamente en la zona”, comenzó señalando el actual comentarista en Radio Agricultura.

En dicha línea, explicó: “Es una aguja grande, de unos 10 centímetros, que te entra por el hombro y te lleva directamente a la zona de la clavícula. Es una aguja muy larga y te infiltran directamente en la zona”.

Luego, detalló cuando él se infiltró por el mismo problema. “Yo jugué un partido. Yo no me operé, a mí también me paso al término de campeonato. No me operé y jugué a las dos semanas”, recordó.

¿Las consecuencias? Duras. “Cuando me infiltré, lo hice los últimos cuatro partidos del torneo y me rompió las pelotas dos años. Las consecuencias son complicadas. Todavía tengo el hueso salido en el hombro”, advirtió Pinilla.

Colo Colo teme por Carlos Palacios

Cabe destacar que todavía no está confirmada la participación del jugador en el duelo ante Deportes Iquique. La disyunción acromioclavicular del hombro izquierdo lo tiene entre algodones.

Si no está ante el equipo de Miguel Ramírez, se deberá analizar su presencia ante Deportes Copiapó. Este último duelo será el último de los albos en el torneo, en el que esperan levantar una nueva corona.

Siguiente partido

El compromiso entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el domingo 3 de noviembre. Será desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.