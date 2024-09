Luego de la doble fecha clasificatoria, donde Colo Colo aportó a 5 jugadores para La Roja, los albos ya se enfocan de lleno en lo que será el duelo frente a River Plate.

Esta tarde, Maximiliano Falcón, defensor del “Cacique” que anotó un importante gol a Junior en octavos de Copa Libertadores, habló sobre lo que será este crucial duelo del popular ante el “Millonario”.

“Es uno de los equipos más fuertes a nivel internacional, estos torneos compiten a alto nivel, compiten todos los años, llegan lejos. Va a ser un partido duro, pero tenemos nuestras armas, acá somos protagonistas y más en estos partidos”, recalcó el “Peluca”.

Sobre el cruce de 2022 entre ambos elencos, respondió: “No es el mismo River ni el mismo Colo Colo. Había otros jugadores, se jugaba diferente, pero encuentro un Colo Colo más maduro. Hemos sabido cerrar o jugar partidos que en otras llaves no lo hicimos, y la mentalidad ganadora del equipo y el sistema de juego están bastante aceitados”

¿Cómo va la renovación de Maxi Falcón en Colo Colo?

Luego, Maximiliano Falcón fue consultado por el tema de su renovación. En ese sentido, el zaguero uruguayo declaró: “Está bastante avanzado. He conversado en varias ocasiones con Aníbal. Les dejé claro cuando me preguntaron de que mi deseo era quedarme. Yo me siento muy cómodo acá. Es como mi casa fuera de mi país”.

Maxi Falcón no se quiere mover de Colo Colo (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En esa línea, el “Peluca” agregó: “Más allá de lo que significa el club para mi, la gente te hace vibrar todos los días, enfrentar cada partido como si fuera una final, de alentar donde sea todos los días”.

“A mi familia, el amor que nos demuestran es increíble. Todo lo que engloba Colo Colo a mí me ha llenado el corazón igual que a mi familia. Por ahí estamos bastante avanzados”, cerró.