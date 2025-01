Tras varias semanas de una verdadera incertidumbre, se confirmó que el futbolista Maximiliano Falcón no seguirá en Colo Colo y partirá rumbo al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

La salida del “Peluca”, como le apodan al zaguero charrúa, no estuvo exenta de polémicas, pues el ahora ex jugador del Cacique no se presentó durante bastante tiempo a la pretemporada del Popular, lo que generó las críticas de los dirigentes, hinchas y el plantel albo.

Incluso, el jugador de 27 años tuvo que salir a dar entrevista exclusiva a TNT Sports en Uruguay para dar su versión de los hechos, donde se le vio visiblemente afectado por su quiebre con la hinchada alba.

Gabriel Mendoza hace pebre a Maximiliano Falcón

Si hay una voz autorizada para hablar del cuadro de Macul es Gabriel “Coca” Mendoza -exfutbolista que supo levantar el título de la Copa Libertadores con el Eterno Campeón- quien se mostró ofuscado por la situación del defensor.

“Cuando se dice en el fútbol que hay jugadores vende humo, creo que aquí lo demostró Falcón. Vendió humo, mucho humo. Colo Colo está por sobre todos los nombres, por sobre todos los jugadores que pasan. Cuando uno entra en el corazón de la hinchada y entra en el equipo más grande de Chile, es por su entrega, por su sacrificio. Creo que eso no hay que tomarlo tan livianamente”, partió diciendo a Al Aire Libre.

Falcón se ganó el repudio de los hinchas albos | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Luego, el ex concejal por Viña del Mar recordó que “pensar que él llegó sin ser muy reconocido en el ámbito futbolístico y aquí se hizo un nombre. Se le entregó toda la confianza, la seguridad y el cariño del pueblo colocolino. Y lamentablemente se vio manchado por esta salida tan penosa”.

Finalmente, el nacido en Sewell dejó en claro que “creo que ese cariño lo perdió absolutamente y hubo una falta de respeto no tan sólo para la institución, sino que para todo un pueblo colocolino que estaba muy encariñado con él”.

Los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo

En sus cuatro años y medio con los albos el Peluca disputó 158 partidos con ocho goles y dos asistencias. En total, Falcón ganó dos torneos locales, dos Copa Chile y dos Supercopa.