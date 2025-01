Se acabó la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo. El defensor uruguayo partirá rumbo a Estados Unidos para unirse a las filas del Inter Miami, luego que Blanco y Negro aceptara la oferta del equipo de David Beckham.

La situación no fue para nada fácil para el Peluca, que no se presentó a la pretemporada alba y se ganó el repudio de los hinchas colocolinos en redes sociales y comentarios negativos por partes de sus excompañeros.

A pesar de ello, el zaguero charrúa se armó de valor y llegó hasta el hotel de concentración del Popular en Uruguay, para así despedirse y tener un cara a cara con los que fueron sus compañeros durante los últimos años.

“Espero volver y que sepan entender“

Tras la salida del hotel, Falcón fue interceptado por los diversos medios de comunicación y ahí detalló y confesó lo que pasó al interior junto a los integrantes del plantel albo.

“Era algo que tenía que hacer. Todo bien, pedí las disculpas que tenía que pedir, me despedí como me tenía que decir, era algo que me quedaba pendiente y siempre de frente”, expresó.

En Colo Colo, Falcón disputó 158 partidos, con ocho goles y dos asistencias | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Tras sacarse más de alguna fotografía con un hincha del Popular, el ex Rentistas manifestó sus deseos de en algún momento regresar al Estadio Monumental.

“A los hinchas que los quiero mucho y le deseo lo mejor al club. Espero volver y que sepan entender y perdonar. El fútbol dirá y lo mejor siempre para Colo Colo”, remató.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Serie Río de La Plata?

El choque entre el Colo Colo y Huracán está programado para este miércoles 15 de enero, a las 20:00 horas de Chile continental, en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.