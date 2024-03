Este lunes se conoció el duro castigo contra Colo Colo por los graves incidentes ocurridos en la Supercopa, el pasado 11 de febrero en el Estadio Nacional. En total son casi 13 mil hinchas los que fueron sancionados por los próximos cinco partidos del Campeonato Nacional, decisión que no cayó nada bien en Macul.

Quien primero sacó la voz fue uno de los referentes del plantel, el defensa uruguayo Maximiliano Falcón.

Fiel a su estilo, de una forma bastante frontal, el Peluca dio a conocer su postura al respecto, exponiendo su malestar tras el fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

“En la opinión personal no me parece correcto obviamente, porque generalizar de esa manera con tanta cantidad de personas castigadas, cuando por ahí son 100, 200 personas que se comportan mal. Castigar 12 mil personas me parece una locura“, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Pero nosotros como parte nuestra tenemos que enfocarnos más que nada en lo que viene, porque los partidos vienen rápido. No hay mucho tiempo para enojarse, pensar ni debatir eso. Personalmente no me parece, pero eso ya escapa de mi postura. Yo creo que el club va a pelar y eso ya lo verán los abogados y demás que están en ese tema”, adelantó el central de 26 años.

Estos fueron parte de los incidentes provocados por un grupo de barristas de Colo Colo en el Estadio Nacional. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Maxi Falcón pide aforo completo para el Superclásico

En la misma línea, Falcón expresó su deseo por contar con el estadio lleno para el Superclásico contra Universidad de Chile del próximo domingo 10 de marzo en el Estadio Monumental.

“Yo creo que ya la hinchada en el partido contra Godoy Cruz y ayer mismo (vs Huachipato) tuvo un buen comportamiento. Hubo un buen comportamiento en los dos partidos y no habría ningún inconveniente para que se juegue con aforo completo. Creo que se lo merece la gente, que el partido más importante del país sea una fiesta, que la gente venga a disfrutar de un buen fútbol en nuestra casa“, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Antes del Superclásico, primero los albos deberán visitar al Sportivo Trinidense en Paraguay, el miércoles 6 de marzo a las 21:30 horas. Esta partido será válido por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores.