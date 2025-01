Maximiliano Falcón deja Colo Colo y será nuevo refuerzo del Inter Miami. Peluca decidió no llegar a la pretemporada del Cacique pese a tener contrato vigente, una decisión que reconoce como errónea. El zaguero antes de que se sellara la negociación pudo hablar con el DT, Jorge Almirón.

El zaguero reveló que recibió una llamada del estratega, quien le manifestó la importancia que tenía para el equipo. Sin embargo, Falcón le mencionó que ya tenía una decisión tomada.

“Me llama, le explico el tema que estaba pasando. Me dijo que era un jugador importante para él, que confiaba en mí a ojos cerrados, que no se lo esperaba. Me preguntó si la decisión estaba tomada y le dije que tenía la decisión tomada, que me había ilusionado”, expresó el defensor uruguayo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El futbolista le explicó al DT que no era un tema económico: “Jugar con esa gente allá a cualquiera le hubiese seducido la idea o las ganas de ir. Fue eso más que nada. Le dije a Jorge que no era un tema de plata, en Colo Colo no cobraba mal dinero y allá no me voy a salvar para toda mi vida en un año. Voy por el tema de la competencia, de aprender, de cumplir sueños de chico.

Jorge Almirón conversó con Maximiliano Falcón antes de que se concretara su salida de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Falcón confesó una anécdota del pasado, cuando idolatraba a Lionel Messi, quien será su nuevo compañero en el Inter Miami: “Yo tenía Facebook antes y perdí la cuenta, en el 2012 una de mis primeras fotos es Messi de espalda, viste que festeja así. Siempre uno va idolatrando o soñando con algún día jugar con esa gente que ha competido a alto nivel. Me va a hacer muy bien en el tema del crecimiento personal”.