La partida de Maximiliano Falcón de Colo Colo para ir a jugar con Lionel Messi en el Inter de Miami mantiene tristes a los hinchas albos por el lazo que crearon con el uruguayo desde que llegó al conjunto albo.

Recordemos que el Peluca igual manifestó su tristeza por dejar el Monumental y lo hizo visiblemente afectado en una nota que le dio a TNT, algo que no compra para nada la leyenda del Cacique, Leonardo Véliz.

“Hoy todos los jugadores lloran huevón, en serio, se despiden y lloran, los periodistas también, esas lágrimas yo no me las creo, el fútbol es dinero y dinero, yo te digo que los jugadores de fútbol besan el escudo hasta que te muestran un contrato mejor”, dispara el Pollo en conversación con BOLAVIP.

De todos modos el otrora entrenador de la selección chilena sub 17 tercera del mundo en el Mundial de Japón 1993, comprende la decisión del central uruguayo.

“El fútbol se ha deshumanizado, pero los entiendo, porque la carrera es corta y hay que asegurar el futuro. Yo felicito al representante de Falcón, va a un equipazo con grandes jugadores, es como juntar el aceite con el vinagre”, afirmó.

Leonardo Véliz asegura entender al Peluca Falcón.

En esa línea el Pollo Véliz pone en duda la capacidad futbolística del charrúa. “No sé si Falcón pueda jugar, si me lo comparas con Otamendi, con Giménez, no tiene nada que hacer. Acá en Chile lo idolatran por cualquier cosa, pero por algo Bielsa no lo llamó nunca”, explica.

Pollo Véliz denuncia pugna de poderes en Colo Colo

Para el ex entrenador lo vivido con Maximiliano Falcón no es algo nuevo en Macul, y todo se debería a un conflicto.

“Esto ha pasado con varios jugadores, creo que hay una pugna entre la gerencia técnica y el presidente, Morón será bueno o malo, no lo han dejado realizar su labor como corresponde, entonces será por algo, capaz que no ha sido acertado y todos sabemos como es Mosa, él quiere ser el principal actor de esta película”, cerró.