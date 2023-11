Colo Colo sigue en la pelea por el título del campeonato nacional y además por la clasificación a Copa Libertadores. Objetivos que serán determinantes para la continuidad de Gustavo Quinteros en el estadio Monumental.

El entrenador argentino nacionalizado boliviano aún no inicia las conversaciones por una posible renovación. Sin embargo, un histórico de los albos como José Luis Álvarez recalcó que en vez de priorizar un nuevo contrato, en ByN deberían apuntar por un emergente técnico que ya demostró que está para grandes desafíos.

“Colo Colo es muy especial. Gustavo Quinteros ya cumplió un ciclo y varios jugadores también. Hay que hacer una renovación total”, partió diciendo el ex ariete. “A mi me gustaría Jaime García por su forma de ser y el trato con los jugadores. Me recuerda al Bichi, que me encantaría que él volviera pero mientras este ByN no va a volver. Él me lo dijo en su momento. Por lo que me gustaría un entrenador cómo García”, aseguró Pelé Álvarez en conversación con Bolavip Chile.

Jaime García recibió apoyo de ex Colo Colo para reemplazar a Gustavo Quinteros (Photosport)

Para el ex goleador la llegada de García tiene como fundamento la especial relación que logra con sus pupilos. Un trato que no cualquier adiestrador logra concretar.

“Hay que traer un entrenador que haga entender a chuchadas a los jugadores. El futbolista chileno es así y es la única forma que salga adelante”, agregó.

Los partidos que le quedan a Colo Colo

De momento Colo Colo está en el tercer puesto del campeonato nacional con 45 unidades, a siete de Cobresal que es puntero absoluto. Los albos deben jugar contra Unión La Calera, Audax Italiano, Unión Española y Curicó.

Tras ello, se disputará la final de Copa Chile ante Magallanes el 13 de diciembre. Lo que también le permitiría ir a Copa Libertadores pero desde la fase inicial. Por lo que el Cacique busca ser campeón, o en su defecto terminar segundo para asegurar la fase de grupos.