"Me salvó la vida": Claudio Borghi y su eterno agradecimiento a este ex jugador de Colo Colo

Sin duda que Claudio Borghi tuvo un glorioso pasar con Colo Colo, destacando mayormente en su labor como entrenador, en la que fue tetracampeón del Campeonato Nacional entre los años 2006-2007, adiestrando un equipo de lujo con jugadores como Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Humberto Suazo y Arturo Vidal.

Recordando lo que fue aquel periplo, el ‘Bichi’ dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, reveló quien fue su jugador clave en su etapa como DT en Colo Colo, en la que sorprendió y mencionó a Rodrigo ‘Kalule’ Meléndez, a quien lo apunta como su gran ‘salvador’.

“Kalule (Meléndez) fue el que a mí me salvó la vida deportivamente, no teníamos equilibrio”, comenzó señalando Borghi.

Sobre aquello, el hoy panelista de TNT Sports indicó como se gestó la llegada de Meléndez al ‘Popular’, quien tras el interés de Colo Colo, rápidamente se quiso montar al proyecto del ‘Bichi’ en el club.

Meléndez fue pieza clave en Colo Colo en la época de Borghi | Foto: Photosport

“Yo llamé a la casa de ‘Kalule’, me acuerdo perfectamente porque había una contestadora automática y nunca me podía comunicar con él. Después le pregunté si quería venir a Colo Colo y él me dijo ‘Sí Bichi, voy’”, declaró.

Finalmente, Borghi reveló que la llegada del ‘Kalule’ a Colo Colo contó con una complicación, que pudo haber entrampado todo, pero que con un crucial diálogo con el médico y presidente del club en aquel momento, hicieron todo para que Meléndez se ponga la camiseta del ‘Cacique’.

“Después hablamos con el doctor Reyes, porque Kalule no pasaba la revisión médica, hablé con el presidente y le dije ‘este es un jugador que usted no va a vender a ningún lado, pero que nos va a solucionar muchos problemas’ y así fue, nos solucionó muchos problemas”, cerró.

¿Cuántos títulos consiguió Claudio Borghi como entrenador de Colo Colo?

El ‘Bichi’ consiguió cuatro títulos al mando de Colo Colo, en la que cosechó el Apertura y Clausura del 2006 y 2007.

En tanto, Borghi como jugador del ‘Cacique’ se coronó como campeón de la Recopa Sudamericana y Copa Interamericana en el 1992