Colo Colo se prepara para lo que será su segundo partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ recibirán en el Estadio Monumental a Everton de Viña del Mar, con el gran objetivo de sumar su primera victoria en el torneo.

A días de lo que será este partido, una tremenda polémica se desató en Colo Colo en las últimas horas y que tiene como protagonista al DT, Fernando Ortiz y uno de sus jugadores estelares: Fernando de Paul.

Durante esta jornda, el periodista Edson Figueroa reveló en ‘Dale Albo AM’ una importante información que involucra a Ortiz con De Paul, en la que se indica que el estratega no confía al 100% en el guardameta para ser el titular de Colo Colo.

“Estamos con un técnico que, si dependiera de él, tendría otro arquero. Esto es sabido. Le gustaba (Esteban) Andarada, con nombre y apellido, que no pudo llegar”, partió señalando Figueroa.

Ortiz no confía en De Paul | Foto: Photosport

Finalmente, Figueroa deja en claro de que Fernando Ortiz no confía en su totalidad en Fernando de Paul y por esto, ha pedido insistentemente un nuevo portero para Colo Colo.

“Es sabido que no confía 100% en Tuto de Paul y resulta que le asigna la capitanía a De Paul. Un arquero que sabe que el técnico no lo quiere”, concluye.

