Colo Colo se ha movido con lentitud en el Mercado de Fichajes, donde solo suma a Matías Fernández Cordero como refuerzo pensando en un 2026 que solo tendrá desafíos en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

El Cacique tiene como prioridad reforzar la zona defensiva tras las salidas de Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla y Sebastián Vegas, quienes no seguirán de cara al 2026 y ya se encuentran en la búsqueda de un nuevo club.

Uno que sonó con fuerza para llegar al Estadio Monumental fue Matías Catalán: “He leído bastante y la información apunta a que era una solicitud de Fernando Ortiz, porque lo quería por su experiencia, rodaje y lo que ha jugado en Talleres de Córdoba”, dijo el periodista y reportero que cubre a Colo Colo, Cristián ‘Tomate’ Alvarado.

Matías Catalán ya no es opción en Colo Colo. | Foto: Photosport

El periodista, eso sí, informa que el jugador no llegará a Macul: “A esta hora, la situación de Matías Catalán, más allá de los deseos de los hinchas de Colo Colo por ve con la camiseta del Cacique a Catalán, el jugador no es opción parar Colo Colo. Ninguna”.

“Citaré textual al presidente de Talleres: ‘Catalán no sale de Talleres y la cláusula de salida es de US$ 1.8 millón de dólares libre de impuestos, lo que hace que la operación sea sobre los US$ 2 millones’, lo dijo textual”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Matías Catalán se mantendría en Talleres de Córdoba y no llegaría a Colo Colo en este Mercado de Fichajes donde se especuló que podría haber hecho su debut en el fútbol chileno.

En síntesis

Matías Catalán no llegará a Colo Colo debido a su alta cláusula de salida económica.

El presidente de Talleres fijó el valor del defensor en US$ 1,8 millones libres de impuestos.