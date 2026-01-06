En Colo Colo dejaron escapar a una joven promesa que este martes fue oficializado en su nuevo club en Argentina, quien terminará debutando en la Primera Nacional.

Se trata del defensor argentino Martín Lucero, quien estuvo a prueba en el Cacique durante la temporada 2025 y terminó siendo parte del equipo Proyección, donde anotó de chilena uno de los mejores goles del año en el fútbol joven.

Pese a su buen desempeño, en Blanco y Negro no le ofrecieron contrato al jugador de 19 años, quien decidió volver a su país.

El lateral derecho fue presentado en Central Norte, equipo que anunció su fichaje a través de redes sociales.

“Bienvenido al más grande. Martín Lucero es nuevo jugador de Central Norte y formará parte del plantel profesional que disputará la Primera Nacional 2026”, comunicaron desde el Cuervo.

Lucero fuera una apuesta que hizo Colo Colo, intentando replicar lo hecho hace unos años con Pablo Solari, Alan Saldivia y Ervin Vaca, por nombrar algunos jóvenes extranjeros que pasaron por la Casa Alba.

Incluso se habló en su momento que podría tener cabida en el primer equipo tras la salida de Mauricio Isla, ya que llamaba la atención del entrenador Fernando Ortiz.

Central Norte es un equipo de la provincia de Salta, al norte de Argentina, que este 2026 competirá en la Zona A de la Primera Nacional (ascenso).

