La categoría de Proyección de Colo Colo sigue sacando talentos que ilusionan a la hinchada alba. Entre los prospectos que se forman en el cuadro de Macul, algunos comienzan a destacarse por su técnica, creatividad y capacidad de generar momentos memorables en la cancha.

En el último partido por los cuartos de final del fútbol chileno formativo, un defensor del Cacique se robó todas las miradas con una jugada que provocó aplausos de los presentes durante el enfrentamiento ante Everton de Viña del Mar. ¿De quién se trata?

El conjunto Popular terminó venciendo por 4 a 3 al cuadro viñamarino en el Estadio Monumental | FOTO: @ColoColo

Martín Lucero desata la locura con su golazo en Colo Colo

Martín Lucero, lateral colocolino que llegó al Monumental proveniente de Argentina, se lució con una media chilena perfecta ante los Ruleteros, enviando el balón al fondo de la red con un tremendo gesto técnico.

El video de la jugada rápidamente se viralizó en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios de admiración por la particular contorsión y ejecución del defensor.

De hecho, la calidad y limpieza del remate fueron tan destacables que algunos simpatizantes del Cacique ya lo han nominado de manera simbólica al Premio Puskás.

El golazo de Martín Lucero ante Everton de Viña del Mar: