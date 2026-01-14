Colo Colo ya hizo oficial al reemplazante de Alan Saldivia, quien dejó Macul para continuar su carrera en Vasco da Gama. Se trata del defensor uruguayo Javier Méndez, refuerzo elegido por Blanco y Negro junto al técnico Fernando Ortiz para cubrir una baja sensible en la zaga alba de cara a la temporada 2026.

El central charrúa llegó proveniente de Peñarol con la misión de aportar solidez, experiencia y liderazgo en una línea defensiva que fue objeto de críticas durante la última campaña del Cacique.

En ese contexto, comenzaron a conocerse los detalles contractuales de Méndez en el conjunto Popular, información que permite dimensionar el rol que tendrá dentro del plantel y su ubicación en la escala salarial del club que hace de local en el Estadio Monumental.

Javier Méndez espera ganarse un puesto de titular en el equipo de Fernando Ortiz | FOTO: Colo Colo

El sueldo de Javier Méndez como refuerzo de Colo Colo

Según reveló El Mercurio, el defensor uruguayo tendrá un salario cercano a los 25 millones de pesos mensuales en Colo Colo, cifra que lo posiciona como uno de los refuerzos mejor remunerados del plantel para la temporada 2026.

Para dimensionar el cambio, Méndez ocupará el lugar que dejó Saldivia, quien percibía alrededor de 11 millones de pesos mensuales, reflejando una clara apuesta del club por mayor experiencia en una zona clave del equipo.

Pese a ello, el sueldo del nuevo zaguero albo está lejos de los referentes mejor pagados del plantel, como Arturo Vidal, quien lidera la planilla con ingresos cercanos a los 114 millones de pesos mensuales.

Ahora, será en la cancha donde Méndez deberá justificar la inversión y responder a la confianza depositada por la dirigencia y el cuerpo técnico.

En síntesis…