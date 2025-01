Todo parecía ir viento en popa en Colo Colo tras la decisión del directorio de Blanco y Negro de confirmar a Brayan Cortés como el portero del Centenario, pero más tarde un nuevo remezón sacudió las oficinas del Estadio Monumental.

¿Qué pasó? Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que maneja los hilos del club, confirmó a los medios que el defensor uruguayo Maximiliano Falcón recibió una oferta desde la Major League Soccer (MLS) y el gran anhelo del Peluca es partir.

Sin embargo, el primer ofrecimiento por el charrúa fue rechazado al no ser atractiva, por lo que habrá que esperar un segundo intento de la institución interesada en quedarse con los servicios de Falcón.

Falcón no se ha presentado a la pretemporada de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Patricio Yáñez se las canta clarita de Maximiliano Falcón

La situación no pasó inadvertida entre los hinchas del Popular y mucho menos para Patricio Yáñez, comentarista de Radio Agricultura, que en su rol como comentarista deportico criticó duramente la decisión del ex Rentistas de Uruguay.

“No es el momento para irse. Independiente de los deseos, Falcón se quiere ir y hay que respetar eso. Pero irte en el año del centenario a jugar la pichanga de la MLS… yo me quedo en Colo Colo. No me muevo de Colo Colo ni el día del níspero”, manifestó el ex seleccionado chileno.

Bajo la misma línea, Yáñez dejó entrever que “quizás quiere nacionalizarse gringo, jugar allá. Pero yo no cambio a Colo Colo por la liga americana”

“Lo que él vive acá, de creerse el símbolo de la insignia de Colo Colo reemplazando al Coca Mendoza, no lo va a vivir en EE.UU. Allá no va a celebrar cuando gana una pelota con la cabeza, esas cosas no las vivirá”, cerró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Maxi Falcón?

Lo cierto es que Maxi Falcón tiene contrato vigente con los albos hasta 2027 y es considerado un titular indiscutido para el entrenador Jorge Almirón.